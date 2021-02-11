Президент России Владимир Путин пообещал не отключать иностранные интернет-платформы, которые, по мнению некоторых российских журналистов, "ущемляют интересы российских пользователей и российских СМИ".

Об этом он заявил во время онлайн встречи с главными редакторами ведущих СМИ России, передает "Коммерсант".

Путин сказал, что эти платформы "сильно влияют на действительность и могут отключить президента США, но мы исходим из интересов наших граждан и их удобства, а раз заменить их сейчас нечем, то и отключать ничего не будем".

"Если, конечно, не случится чрезвычайная ситуация типа войны; или, допустим, они сами нас отключат. Тогда мы перейдем на суверенный интернет", - заявил президент РФ.

Ранее "Страна" писала о том, как Байден звонил Путину и что это означает для Украины.

Также мы сообщали, что ранее Путин подписал закон о блокировке Twitter, Facebook и YouTube за цензуру российских СМИ. За ограничение доступа к российским СМИ на иностранные платформы будут накладываться санкции, включая блокировку доступа к ним.