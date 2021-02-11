Кандидат от партии "Слуга народа" на довыборы в Верховную Раду, спортсмен Василий Вирастюк высказал свое мнение о конкуренте по округу в Ивано-Франковской области Марусе Зверобой, которая баллотируется в нардепы от "Евросолидарности".

По словам Вирастюка, он не держал руку на пульсе по поводу истории с угрозами Зверобой в адрес президента Владимира Зеленского.

"Насчет популярности Зверобой на округе, я недавно был в гостях к мамы после Нового года. И ту реакцию, которую я видел... Не знаю, это реакция людей или оппонентов, но все бигборды, которые я видел - были заляпаны краской", - сообщил Вирастюк.

Также он добавил что кандидатом в депутаты ему предложил стать лично президент Зеленский.

Напомним, в четверг, 11 февраля, партия "Слуга народа" в ходе своего съезда выдвинула спортсмена Василия Вирастюка в качестве кандидата в депутаты на округе №87 в Ивано-Франковской области на довыборах в Раду.

Также мы писали о том, что довыборы в Верховную Раду запланированы на 28 марта 2021 года. "Страна" подробно разбиралась, какие шансы у зарегистрированных и будущих кандидатов.