Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список еще семь российских музыкантов и актеров.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В черном списке Минкульта оказались участники группы "Хор Турецкого" - Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Константин Кабанов и Михаил Кузнецов. А также актеры Роман Курцын и Евгения Лапова, которые снимались в фильме "Крым".

Помимо этого все они попали на скандальный сайт "Миротворец", где их обвинили в "сознательном нарушении государственной границы Украины, отрицании российской агрессии, участии в пропагандистских мероприятиях в оккупированном Крыму".

Отметим, Минкультуры публикует и обновляет черный список на основании обращений СНБО, СБУ и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Теперь в этом списке 171 человек.

Ранее "Страна" сообщала, что черный список Минкульта пополнился высокой сексуальной стервой из Comedy Woman. Речь идет о российской телеведущей Екатерине Варнаве.

Также напомним, что солисту группы "Песняры" запретили въезд в Украину на три года из-за посещения Крыма.