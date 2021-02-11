Создатель социальной сети "ВКонтакте" и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, как именно в приложении будет работать реклама, появление которой он анонсировал еще в декабре прошлого года.

Об этом Дуров написал в своем Telegram-аккаунте.

"Реклама будет только в крупных Telegram-каналах, которых нет ни в одном другом приложении для обмена сообщениями. Но ее не будет в приватных и групповых чатах. То есть пользователи, которые используют приложение исключительно как социальную сеть, никогда ее не увидят. Пользователи, которые откажутся от старых мессенджеров в пользу Telegram не начнут за счет этого получать больше рекламы", - написал Дуров.

По его словам, для таргетинга рекламы приложение не будет использовать пользовательские данные, как это делают WhatsApp и Facebook. То есть реклама будет контекстной, основанной на тематике канала, а не на данных пользователя.

"Нам нравится подход сервисов, заботящихся о конфиденциальности, таких как DuckDuckGo: монетизация сервисов без сбора информации о пользователях",- объяснил Дуров.

Уже существующую рекламу, по словам Павла Дурова, сейчас исправляют.

"На большинстве рынков создатели контента в Telegram уже монетизируют свой контент, продавая рекламные сообщения на своих каналах. Это хаотичный рынок с множеством сторонних рекламных сетей, продвигающих навязчивую рекламу, которая создает негативное впечатление у пользователей. Мы хотим исправить эту ситуацию, предложив владельцам каналов альтернативу с учетом конфиденциальности", - написал Павел Дуров.

Кроме того, по его словам, у пользователей будет возможность отказаться от рекламы, хотя с учетом конфиденциальности это может стать хорошим способом монетизации для владельцев каналов.

"Наша конечная цель - сформировать новый класс создателей контента - таких, которые являются финансово устойчивыми и свободными в выборе стратегии, которая лучше всего подходит для их подписчиков. Традиционные социальные сети слишком долго эксплуатируют пользователей и издателей с помощью чрезмерного сбора данных и манипулятивных алгоритмов. Пора это изменить", - написал Дуров.

Напомним, в декабре Павел Дуров анонсировал ряд изменений в Telegram. Часть из них касалась появления рекламы и платных сервисов.

Также сообщалось, что Telegram выкупил домен, на котором может заработать агрегатор новостей, основанный на постах в каналах.