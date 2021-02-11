Сегодня партия "Слуга народа" выдвинула свою кандидатуру на довыборы в Раду от Ивано-Франковской области.

Ставленником партии власти на мажоритарном округе №87 - это город Надворная - стал самый сильный в Украине человек Василий Вирастюк. Он вырос в Ивано-Франковске.

Выборы пройдут в марте и обещают быть жаркими. За место в Раде будут бороться очень разнообразные личности - от "Евросолидарности" пойдет Маруся Зверобой, от "Свободы" - Руслан Кошулинский, от "За будущее" - экс-кандидат в президенты Александр Шевченко.

"Страна" проследила политический путь Вирастюка и его перспективы попасть в парламент.

Как выдвигали Вирастюка

Выдвижение произошло на внеочередном съезде "слуг", который состоялся в Киеве 11 февраля. О чем еще накануне вечером сообщали СМИ.

Выдвижение в соцсетях официально подтвердила нардеп Евгения Кравчук.

"И кто тут может сказать, что у нас недостаточно сильный кандидат?", - написала она.

Напомнив краткую биографию спортсмена, а также его волонтерский бэкграунд.

Силач лично пришел на съезд "слуг" и выступил на трибуне.

Там у него спросили о Марусе Звиробой, которая, среди прочего, известна тем, что угрожала смертью и оскорбляла президента Зеленского. То есть эта тема может возникнуть в ходе предвыборной гонки. И как-то ее обсуждать кандидату от "Слуги народа" придется.

Вирастюк на это ответил, что не держал руку на пульсе по поводу высказываний Маруси против президента. Но намекнул, что к истории с угрозами в Ивано-Франковске относятся негативно.

"Насчёт популярности Зверобой на округе. Я недавно был в гостях у мамы после Нового года. И ту реакцию, которую я видел... Не знаю, это реакция людей или оппонентов, но все бигборды, которые я видел — были заляпаны краской", - сообщил кандидат.

Также он сообщил, что кандидатом в депутаты ему предложил стать лично президент Зеленский. И одна из его целей - создание реабилитационных центров для ветеранов АТО.

Дружба с "Кварталом" и с Зеленским. Биография Вирастюка

46-летний Вирастюк - родом из обычной семьи (отец - водитель, мать - швея). Окончил Ивано-Франковский техникум физической культуры, занимался занимался спортом (толкание ядра). До 1999 года был членом сборной Украины по легкой атлетике.

В 2000 году окончил курсы охранников при МВД Украины и получил удостоверение охрана физических лиц, категории С.

Известность к нему пришла после того, как занялся силовым многоборьем и в 2004 году выиграл звание сильнейшего человека планеты. После этого снимался в фильмах и участвовал во многих силовых соревнованиях.

Силач тянул пять трамвайных вагонов массой более ста тонн, а сцепку десяти машин Mitsubishi Carisma (16,5 тонны) за минуту протянул на 18,5 метра.

В 2008 году из-за травм завершил спортивную карьеру. Сейчас возглавляет тренерский состав Invictus Games: Team Ukraine.

Высшее образование получил уже во взрослом возрасте - в 2013-м окончил Межрегиональную Академию управления персоналом по специальности "Менеджмент, экономика и управление бизнесом".

В последние годы часто появляется на телевидении в качестве гостя, проводит встречи с юными и молодыми спортсменами. Страница в соцсети Вирастюка очень яркая. Оттуда становится известно, что за последние несколько месяцев он посетил Египет, Турцию и украинский курорт Драгобрат. На жизнь, вероятно, зарабатывает в том числе рекламой, которой много. Это питьевой йогурт, наушники, мобильный телефон.

Постов с политическим окрасом в его фейсбуке почти нет. В 2013 году, в разгар Евромайдана, он делился стихотворением авторства своего брата Романа (ныне покойного), который писал о "Беркуте". Литературное произведение спортсмен сопроводил словом "анафема".

В августе 2020-го Вирастюк опубликовал фото с государственной наградой "Заслуженный работник физической культуры и спорта", которой его наградил Владимир Зеленский.

Активизировался по политическим темам Вирастюк недавно. 18 января 2021 года, накануне вступления в силу очередного этапа тотальной украинизации, он написал большой пост, где назвал противников закона "врагами".

В подтверждение своей позиции он обновил аватарку с надписью: "По-украински, пожалуйста".

Не исключено, что участие Вирастюка на выборах обсуждалось еще с осени. В конце сентября 2020 года он опубликовал пост, который носит примерно такой смысл: украинцам не угодишь, если известный человек не баллотируется - плохо; идет в политику - лучше бы занимался спортом, пел на сцене, шутил.

В ответ потенциальным хейтером тогда он разместил картинку козака с чубом, в вышиванке, который показывает средние пальцы двумя руками.

Еще одна часть жизни, которая актуализировалась в свете политических амбиций Вирастюка, - его давняя дружба с "Кварталом".

Например, минимум с 2013 года Вирастюк состоит в приятельских отношениях с Юзиком - ныне нардепом от "слуги народа" Юрием Корявченковым. В гостях у последнего они едят борщ, сало с хреном и запивают компотом.

В 2015 году Вирастюк публикует фото с участниками "Лиги смеха".

В 2016 году в гости на это же шоу его приглашает Владимир Зеленский. Видеоролик с их шутками можно посмотреть ниже.

Впрочем, это было не единственное сотрудничество силача с "Кварталом".

Василий Вирастюк - их давний и, можно сказать, почетный гость.

В 2019 году Владимир Зеленский, уже будучи президентом, посетил в Днепре соревнования "Самый сильный человек Украины". Там Вирастюк был главным рефери. В ходе мероприятия спортсмен дал несколько комментариев относительно Зе и их дружеских отношений.

"Я очень хорошо знаю Володю, Вову, как мы раньше называли друг друга очень давно. Я с ним знаком еще с 2003 года. Я еще до сих пор не могу перестроиться и называть его Владимир Александрович, но, может быть, так надо делать", - сказал Вирастюк.

Он добавил, что хоть президент Украины и достаточно спортивный человек и следит за своей физической формой, к богатырским снарядам его всё равно подпускать нельзя.

"Надо быть откровенными, что упражнения, которые представлены на площадке, поддаются только людям со специальной подготовкой, и я бы не решился ему что-то предложить сделать. Мы выставим его на смех. Зачем это делать? Надо же расценивать силы. Я знаю, что он тренируется", - отметил Василий Вирастюк.

Зато Зеленский, как видим, доверил Вирастюку серьезную политическую нагрузку.

Вирастюк и округ №87

На парламентских выборах 2019 года в Раду по этому округу прошел кандидат от "Слуги народа" Зиновий Андриёвич. Однако на местных выборах он снова стал мэром Надворной - и место в парламенте освободилось.

Обычно такие промежуточные довыборы становятся полем битвы крупнейший партий и местных элит за право не только попасть в Раду - но и показать свои силы в изменчивой политической реальности.

Нынешняя ситуация примечательна тем, что с момента прошлых парламентских выборов позиции партии власти серьезно пошатнулись. Если в 2019 году она сумела сформировать в Раде монобольшинство, то сейчас ее поддержка уже по многим опросам ниже, чем у "Оппозиционной платформы за жизнь", а по некоторым - и чем у партии Порошенко.

И в этом контексте Зеленскому важно победить в Ивано-Франковской области. И показать, что у "Слуги народа" есть еще порох в пороховницах, тем более, что конкурентом у него будет Маруся Зверобой, которая публично угрожала президенту.

Как изменит кандидатура Вирастюка предвыборный расклад?

Однозначным плюсом Василия выглядит, помимо его известности как спортсмена, то, что он сам из Ивано-Франковской области.

В отличие, например, от той же Маруси Зверобой, которая родом из Киева.

К тому же против Зверобой, как уже рассказывала "Страна", начала кампанию ВО "Свобода", которая рассказывает, что в АТО Маруся занималась чем угодно, только не воевала (детальнее - в материале "Страны" "Манька Облигация из Рошен").

Минус Вирастюка в этом смысле - что он не воевал совсем (и этот аргумент против кандидата от "слуг" будут использовать сторонники кандидата от "Свободы" Кошулинского). С другой стороны, он известен как волонтер не меньше, чем Зверобой.

Среди других преимуществ спортсмена - благосклонность местной власти. Как мы говорили выше, мэр Надворной Зиновий Андриёвич был нардепом от "Слуги народа".

Но при этом, на выборах в октябре политсила президента набрала в Надворной меньше всего мест в городском совете - три. Первое же место у "Европейской солидарности".

То есть, даже учитывая лояльность местных жителей к мэру-"слуге народа", в целом сторонников этой партии в городе немного. И это дает свои шансы и "ЕС", и "Свободе", и "За будущее" (от этой партии также идет известный человек - экс-нардеп и совладелец курорта Буковель Александр Шевченко), у которых больше представителей в местном совете, чем у партии Зеленского.

Подробнее о раскладах на округе "Страна" писала здесь.

Сможет ли Вирастюк победить?

Эксперты полагают, что даже несмотря на хорошее отношение людей лично к Вирастюку победить ему будет непросто, учитывая отношения в регионе к партии "Слуга народа".

"Уже идет серьёзная борьба между Зверобой и Кошулинским. Зверобой многие считают патриотом, поэтому ее шансы высоки. Как и у Кошулинского - хотя он и не местный (львовянин), но его преимущество - бренд "Свободы", которая популярна на Франковщине. Вирастюка на Франковщине помнят, многие гордятся земляком, но ему будет тяжело составить конкуренцию Зверобой и Кошулинскому, особенно от "Слуг", отношение к которым на Галичине неоднозначное", - сказал нам местный политолог Богдан Чуприна.

В Ивано-Франковской области поход Вирастюка в Раду от "слуг" часть земляков приветствуют, другие восприняли с иронией, третьи - порицают.

"Вася - наш человек, помню его еще школьником, нормальный пацан, стал известным во всем мире, проголосую за него", - говорит нам Владимир Слабошпицкий.

Другие настроены скептически.

"Живу на 87 округе, где баллотируется Вирастюк. У нас здесь уже целый набор: Зверобой, Кошулинский, Шевченко (тот, что "Буковель" держит, и он, вероятно, выиграет). Теперь уже и Вирастюк. Не удивлюсь, если и Ляшко к нам заявится", - иронизирует местный предприниматель Олег Гайнацкий.

"Законы творить - не гири крутить. Лучше пусть не позорится", - говорит франковчанка Галина Адамчук.

Также Вирастюку припоминают интервью одному из местных изданий, в котором он признается, что не испытывает ностальгии по малой родине.

"Не буду скрывать, для меня сейчас родным городом стал Киев. Я проживаю там уже более десятка лет. Ивано-Франковск остался городом, где родился, где проживает моя мама, где все еще есть мои друзья, которых я посещаю время от времени. Не больше. Если вы хотите спросить, щемит у меня сердце, когда я заезжаю в Франковск, то нет. Такого уже нет лет десять. Когда я заезжаю в город, у меня нет волнения, наоборот, становится грустно", - откровенничал Вирастюк в интервью "Вежа".

Ивано-Франковский журналист Тарас Волошин признается, что до последнего не верил слухам, что Вирастюк пойдет на довыборы от партии Зеленского.

"Вот не понимаю - зачем он сейчас лезет на этот корабль, который и так скоро утонет? Еще можно было бы это понять два года назад, когда рейтинг "Слуг" был "на взлете". Но сейчас-то зачем позориться? Когда-то я его уважал. С сегодняшнего дня - просто минус один", - говорит нам Волошин.