В Норвегии для оптимальной защиты от коронавируса могут ввести рекомендацию носить сразу две маски - медицинскую повязку, а поверх нее тканевую маску. Такие рекомендации хотят внедрить, взяв за основу исследование Американского агентства по контролю за инфекциями (CDC), которое показало, что использование двух плотно прилегающих к лицу масок может повысить защиту от инфекции.

По миру уже разошлись фотографии начальника отдела инфекционного контроля США Энтони Фаучи с тканевой повязкой поверх медицинской повязки, говорится на сайте Норвежской вещательной корпорации.

Отвечая на вопрос журналистов, Энтони Фаучи сказал, что "имеет смысл" использовать две маски. Сначала рекомендация была воспринята скептически, но после оглашения результатов исследования, к ней все же решили прислушаться.

Замдиректора норвежского департамента здравоохранения Эспен Роструп Накстад готов пересмотреть рекомендации по использованию масок для лица после просмотра американского исследования.

"Это может дать отличный эффект, если вы обеспечите плотное прилегание маски к лицу. Это можно сделать с помощью внешнего крепежного устройства или тканевой повязки, которая прижимает края хирургической повязки ближе к лицу, чтобы воздух не просачивался по бокам", - рассказал медицинский чиновник.

По его словам, Национальный институт общественного здравоохранения рассмотрит новые рекомендации CDC и оценит, следует ли в Норвегии также рекомендовать тканевые повязки поверх хирургических повязок в определенных случаях.

"Самое важное, что каждый должен помнить, чтобы маска работала наилучшим образом, нужно убедиться, что она хорошо закрывает подбородок и нос, и что вы сжимаете капсюль вокруг переносицы, чтобы предотвратить утечку воздуха", - говорит Накстад.

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