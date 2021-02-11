В США произошел новый курьез, связанный с фильтрами Zoom. Американский конгрессмен в ходе онлайн-слушания Комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США не смог быстро их отключить.

Об этом сообщает The Verge.

В частности, член палаты представителей Том Эммер случайно включил фильтр и оказался на мониторах участников слушания перевернутым вверх головой.

"Господин Эммер, вы в порядке", - спросила у него член Палаты представителей США Максин Уотерс.

Пока Том Эммер пытался наладить изображение, его коллеги стали подшучивать над ним, сравнивая с "юристом-котом" из Техаса, а также предлагали "встать на голову".

"По крайней мере, он не кот", - пошутил один депутат. "Ты становишься вирусным, Том", - подбодрил Эммера другой депутат. "Я не знаю, что случилось. Просто так вышло. Я выключил и снова включил, я в порядке", - извинился конгрессмен.

Позже в своем аккаунте в Twitter Том Эммер разместил скриншот из видео, подписав его: "Я не кот".







Скриншот: twitter.com/RepTomEmmer





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