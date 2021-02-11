В четверг, 11 февраля, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в данный момент три автобуса спецназа приехали задерживать активистов "Патриоты за жизнь", которые проводили в Киеве турнир по боксу.

Об этом сообщил "Стране" руководитель организации нардеп от ОПЗЖ Илья Кива.

"В данный момент три автобуса спецназа приехали задерживать активистов "Патриоты за жизнь" под формальным предлогом - нарушение карантина во время турнира по боксу, который сегодня проводили активисты", - говорится в сообщении.

Ранее нардеп Илья Кива показал как активисты его организации проводят соревнования по боксу, после того, как их отпустила полиция.



Напомним, 10 февраля "Нацкорпус" заблокировал здание, в котором находились активисты организации "Патриоты за жизнь". Националисты заявили, что почти неделю "пророссийские боевики" живут на базе и якобы готовят провокации.

Позже стало известно, что полиция начала задерживать членов организации "Патриоты за жизнь", при этом сдерживая сторонников "Нацкорпуса", которые заявляли, что не разойдутся до тех пор, пока не будут задержаны все активисты".

Однако нардеп Кива рассказал "Стране", что всех членов организации "Патриоты за жизнь" отпустили ещё вчера, 10 февраля.