В российском городе Дзержинск местные жители обеспокоены нашествием бродячих собак необычного цвета. Шерсть животных окрашена в синий. Предположительно, виной этому стал местный завод, который не утилизирует отходы производства.

Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По словам очевидцев, основная масса окрашенных в синий собак была замечена в окрестностях предприятия "Дзержинское оргстекло". Ряд специалистов утверждают, что такой оттенок собаки могли получить, искупавшись в отходах производства. По неподтвержденным данным, на заводе используются вещества, которые могут давать такой цвет, например, медный купорос.

Тем не менее, официального объяснения яркой окраске собак со стороны властей города на данный момент нет.

Отметим, что подобный инцидент произошел 3,5 года назад в Индии. Там собаки окрасились в голубой цвет после того, как искупались в летнюю жару в одной из рек в Мумбаи. В итоге зоозащитники добились закрытия производственной лакокрасочной компании, которая сбрасывала промышленные отходы в водоем.

Ранее мы писали о том, как бездомная собака из Запорожской области, которую в 2018 году отравили догхантеры, переехала в США и стала моделью для известного журнала Vogue.