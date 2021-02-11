Официального объяснения необычному оттенку шерсти собак пока не было. Фото: Telegram/ Baza

В российском городе Дзержинск местные жители обеспокоены нашествием бродячих собак необычного цвета. Шерсть животных окрашена в синий. Предположительно, виной этому стал местный завод, который не утилизирует отходы производства.

Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По словам очевидцев, основная масса окрашенных в синий собак была замечена в окрестностях предприятия "Дзержинское оргстекло". Ряд специалистов утверждают, что такой оттенок собаки могли получить, искупавшись в отходах производства. По неподтвержденным данным, на заводе используются вещества, которые могут давать такой цвет, например, медный купорос.

Синие собаки заполнили промзону российского города Дзержинск. Фото: Соцсети

Тем не менее, официального объяснения яркой окраске собак со стороны властей города на данный момент нет.

Синие собаки заполнили промзону российского города Дзержинск. Фото: Соцсети

Синие собаки заполнили промзону российского города Дзержинск. Фото: Соцсети

Отметим, что подобный инцидент произошел 3,5 года назад в Индии. Там собаки окрасились в голубой цвет после того, как искупались в летнюю жару в одной из рек в Мумбаи. В итоге зоозащитники добились закрытия производственной лакокрасочной компании, которая сбрасывала промышленные отходы в водоем.

Ранее мы писали о том, как бездомная собака из Запорожской области, которую в 2018 году отравили догхантеры, переехала в США и стала моделью для известного журнала Vogue.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться