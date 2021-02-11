Куба произвела первую партию вакцины от Covid-19 под названием Soberana 02, которая составила 150 000 доз. Разработчиком препарата стал кубинский Институт вакцин Финли (IFV).

Об этом сообщает информагентство Prensa Latino.

Среди четырех вариантов вакцины Soberana 02 показала обнадеживающие результаты и оказалась перспективной. Вторая партия уже производится, сказал директор института Висенте Верес на недавней встрече кубинского правительства с учеными и назвал это важной научно-технической вехой.

По словам Вереса, кандидат на вакцину показал свою безопасность и мощный иммунный ответ. Он индуцирует долговременную память об иммунном ответе на коронавирус.

После выпуска необходимого количества доз вакцин в марте 2021 года начнется третья завершающая фаза клинических исследований.

Ранее "Страна" писала о том, что ЕС выделит Украине деньги в рамках программы по поддержке вакцинации на 40 млн евро.

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