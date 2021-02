В четверг, 11 февраля, партия "Слуга народа" в ходе своего съезда выдвинула спортсмена Василия Вирастюка в качестве кандидата в депутаты на округе №87 в Ивано-Франковской области на довыборах в Раду.

Об этом сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук в Facebook

"Василий - известный спортсмен и актер, родился и вырос в Киеве. Пожалуй, каждому он известен как самый сильный человек мира. А еще Василий Вирастюк возглавляет тренерский состав Invictus Games: Team Ukraine и занимается реабилитацией ветеранов. И теперь хочет помогать им на государственном уровне. Welcome to the team, Василий Вирастюк. Уверена, что и здесь победа будет за вами", - написала Кравчук.

Как сообщила Кравчук "Стране", на втором округе - №50 (в Покровске Донецкой области) - партия выдвигает главу районной государственной администрации Андрея Бондаренко.

Напомним, довыборы в Верховную Раду запланированы на 28 марта 2021 года. "Страна" подробно разбиралась, какие шансы у зарегистрированных и будущих кандидатов.

Также мы писали о том, что на довыборы в Раду от ОПЗЖ на Донбассе пойдет генпродюсер канала "112 Украина".