Всемирная организация здоровья (ВОЗ) в сотрудничестве Министерством охраны здоровья организовали серию трехдневных семинаров в Украине для украинских национальных и региональных координаторов и специалистов по иммунизации. Семинары проводятся в рамках подготовки к первой волне вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба бюро ВОЗ в Украине на своей страницу в Facebook.

"Семинары объединили Министерство здравоохранения, Центр общественного здоровья, Государственный экспертный центр, Национальный технический консультативный группу по иммунизации, международных партнеров, таких как ВОЗ, ЮНИСЕФ, CDC (США), SafeMed (проект USAID) и региональных координаторов, которые рассмотрели все программные направления Национального плана вакцинации населения против Covid-19", - говорится в сообщении.

В ходе семинаров участники смогли обсудить детали подготовки в рамках Оперативного плана о первом этапе вакцинации от коронавируса в Украине и обучиться микропланированию. После завершения семинаров планируют провести трехдневный тренинг для мобильных и аутрич-команд.

"Эти мероприятия будут проводиться при поддержке ВОЗ для каждого этапа вакцинации в соответствии с Национальным планом вакцинации населения в ответ на Covid-19", - добавили в бюро.

Напомним, план вакцинации от коронавируса в Украине включает пять этапов. На первом из них прививку должны сделать людям с критическим риском инфицирования.

Также сообщалось, что вакцинация от коронавируса в Украине должна начаться в феврале.