В интернете хакеры обнародовали более трех миллиардов логинов и паролей пользователей почтовых сервисов Gmail и Hotmail, полученных в результате сбора данных во время множества утечек.

Об этом сообщает BGR.

Специалисты сообщают, что в базе под названием "Сборник множества взломов" (Compilation of Many Breaches) находятся около 3,2 миллиарда адресов электронной почты с паролями для входа.

В частности, данные появились не в результате нового взлома, а собраны на основе предыдущих, в том числе из-за утечек данных юзеров сервисов Netflix и LinkedIn.

Людей, который пользуются данными сервисами, призвали самостоятельно проверить базу на наличие своих данных. Владельцев электронных ящиков предупреждают о том, что хакеры не просто могут захватить почту, но и заниматься фишингом через привязанные к аккаунту сервисы, чтобы собрать данные других пользователей и продать их на черном рынке.

Также пользователей призывают включить двухфакторную аутентификацию для аккаунтов электронной почты, оперативно поменять пароль и регулярно изменять его в дальнейшем, а также пользоваться менеджером паролей для защиты остальных аккаунтов в других онлайн-сервисах.

Ранее "Страна" сообщала, что хакеры получили данные о вакцинах западных компаний BioNTech и Pfizer. В свою очередь в Европейском агентстве по лекарственным средствам обещают провести расследование случившегося. Информация о том, кто именно стоит за кибератакой, не разглашается.

Также напомним, что эксперты назвали самые опасные для взлома пароли. Как оказалось, чаще всего в полях для ввода логина и пароля вообще отсутствовали какие-либо знаки. То есть хакеры даже не стали подбирать комбинацию, а сразу нажали кнопку входа.