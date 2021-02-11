В пятницу, 12 февраля, в Украине ожидается сильный северо-западный ветер, который усилит ощущение холода. Кроме того, в последний рабочий день недели начнет существенно снижаться температура воздуха.

Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко.

"Сначала арктический холод затекать на Запад Украины - ожидается уже -12...-14 градусов, на Закарпатье -5...-8 градусов. На Востоке Украины еще будет тепло, днем +​​2...+6 градусов. На Севере, в большинстве центральных областей, а также в Одесской и Николаевской, ожидается -4...-10, местами до -12 градусов. На Полтавщине, Днепропетровщине, на Херсонщине 0...-3 градуса. В Запорожской области и в Крыму +2...+ 6 градусов", - говорится в сообщении.

Также в пятницу продолжится снегопад, а там, где будет плюсовая температура, - дождь.

"В Киеве завтра предполагается снег, днем ​​он ослабеет. Однако будет завывать сильный, до штормового, северо-западный ветер! Одевайтесь, закутывайтесь! И ночью, и днем ​​температура воздуха будет примерно одинаковой, -9...-12 градусов", - говорится в сообщении.

В дальнейшем циклон Volker покинет пределы Украины, сообщает синоптик, к нам захочет прорваться другой средиземноморский циклон - Wolfram, но мощный северный антициклон Helida наконец прервет эту серию южных циклонов. Он принесет мощный арктический воздух и в Украине существенно похолодает.

Напомним, в Ровно из-за непогоды закрылись школы, но детсады продолжают работу.

Также мы писали о том, что власти Киева закрыли детские сады и школы из-за непогоды 11 и 12 февраля.