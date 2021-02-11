В Евросоюзе, где в конце прошлого года стартовала массовая вакцинация от Covid-19, за полтора месяца прививку получили 1,5% населения.

Об этом рассказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает ТАСС в четверг, 11 февраля.

"Вакцинация в ЕС стартовала 27 декабря. К настоящему моменту в среднем в Евросоюзе приходится по три укола на 100 человек, хотя ситуация серьезно различается между странами сообщества. Это соответствует 1,5% полноценно привитых двумя дозами вакцины", - рассказал он.

Джентилони также рассказал о планах стран Европы вакцинировать до лета 70% населения, добавив, что "это не прогноз, а исходная предпосылка для прогнозирования". По его словам, несмотря на медленный старт вакцинации, Еврокомиссия рассчитывает, что в ближайшее время ее темпы ускорятся.

При этом Еврокомиссар добавил, что ситуация с пандемией в ЕС остается нестабильной и непредсказуемой. По его словам, "результаты вакцинации еще очень незначительны", поэтому карантинные ограничения продлятся еще долго.

Джентилони не исключает, что отдельные целевые ограничительные меры могут действовать и в 2022 году.

"Могут появиться новые штаммы коронавируса, которые могут иметь более высокий уровень распространения, что потенциально приведет к ужесточению карантинных мер и замедлению экономики. Кроме того, в 2021 году возможно проявление более серьезных негативных последствий пандемии, которые уже повлияли на экономику, включая возможный всплеск банкротств... ", – сказал он.

Ранее мы писали, что в Израиле уже почти четверть населения прошла полный курс вакцинации от коронавируса.

Также сообщали, что, по мнению американских ученых, для урегулирования ситуации с коронавирусом в мире необходимо вакцинировать 70-85% населения планеты. На это может уйти около семи лет.