Заместитель директора "Украэроруха" в течение 2019 года обманывал фермеров, обещая им помочь получить разрешение на использование крупного земельного участка, а за свои услуги требовал 100 тыс долларов. Задержали мужчину во время получения первого транша, теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Так, заместителю директора объявили о подозрении в покушении на мошенническое завладение чужим имуществом. Как выяснилось в ходе следствия, чиновник обещал фермерам поспособствовать в получении права использовать земельный участок в Полтавской области, который принадлежал одному из государственных предприятий.

"За свои услуги мужчина, ранее работавший начальником регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Полтавской и Сумской областях, потребовал получить от фермеров денежные средства в сумме 100 000 долларов США. При этом никаких возможностей выполнить обещания он не имел, а свое содействие объяснял имеющимися у него влиятельными связями по предыдущему месту работы", - объяснили в прокуратуре.

Задержали чиновника во время получения первой части суммы, 70 тысяч долларов. На данный момент решается вопрос об избрании для него меры пресечения, продолжаются следственные действия. Санкция статьи предусматривает от 5 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе во время получения первого транша задержали чиновницу миграционной службы, которая требовала взятки с иностранцев. Взамен она обещала помочь получить вид на жительство в Украине.

Также сообщалось, что первый заместителя директора Нацагентства по аккредитации Украины взяли на взятке в 2,5 тысячи долларов.