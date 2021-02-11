В Виннице сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнего мужчину, который угрожал взорвать взрывчатку в магазине сладостей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона на своем сайте.

"Сегодня, 11 февраля, около 11:00 на спецлинию полиции "102" поступило сообщение от работников магазина сладостей на улице Николая Оводова, что у их заведения находится подозрительный мужчина с сумкой и намерен подорвать взрывчатку. Сразу после введения в действие полицейской спецоперации "Гром" мужчину задержали, - заявили в пресс-центре.

Позже правоохранители установили, что на месте происшествия опасных предметов взрывотехники не было. Злоумышленником оказался 31-летний житель Винницы. Сейчас он доставлен в территориальное отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия.

"Взрывотехники осмотрели вещи задержанного, опасных предметов они не обнаружили. После проведения проверки, будет дана правовая квалификация события", - сообщили в полиции.





Ранее "Страна" сообщала, что под Киевом пьяный водитель угрожал взорвать полицейское отделение, если ему не вернут авто. На водителя составили протоколы за нарушение ПДД, управление авто без документов в состоянии алкогольного опьянения и за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, после чего конфисковали машину.

Также напомним, что полиция задержала пьяного мужчину, который угрожал взорвать супермаркет в Киеве. Однако взрывного устройства у него обнаружено не было.