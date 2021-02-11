Взрывотехники осмотрели вещи задержанного, опасных предметов они не обнаружили. Фото: Нацполиция

В Виннице сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнего мужчину, который угрожал взорвать взрывчатку в магазине сладостей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона на своем сайте.

"Сегодня, 11 февраля, около 11:00 на спецлинию полиции "102" поступило сообщение от работников магазина сладостей на улице Николая Оводова, что у их заведения находится подозрительный мужчина с сумкой и намерен подорвать взрывчатку. Сразу после введения в действие полицейской спецоперации "Гром" мужчину задержали, - заявили в пресс-центре.

Позже правоохранители установили, что на месте происшествия опасных предметов взрывотехники не было. Злоумышленником оказался 31-летний житель Винницы. Сейчас он доставлен в территориальное отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия.

"Взрывотехники осмотрели вещи задержанного, опасных предметов они не обнаружили. После проведения проверки, будет дана правовая квалификация события", - сообщили в полиции.

Фото: сотрудники полиции осмотрели место происшествия в Виннице

Фото: сотрудники Нацполиции осмотрели вещи задержанного мужчины

Фото: взрывные устройства среди вещей преступника полиция не обнаружила


Ранее "Страна" сообщала, что под Киевом пьяный водитель угрожал взорвать полицейское отделение, если ему не вернут авто. На водителя составили протоколы за нарушение ПДД, управление авто без документов в состоянии алкогольного опьянения и за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, после чего конфисковали машину. 

Также напомним, что полиция задержала пьяного мужчину, который угрожал взорвать супермаркет в Киеве. Однако взрывного устройства у него обнаружено не было.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.