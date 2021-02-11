В прошлом году Украина импортировала из стран Евросоюза продовольственных товаров на сумму 3,5 миллиардов долларов, что на 13,4% больше, чем годом ранее (3,1 млрд долларов).

Об этом сообщает пресс-служба Национального научного центра "Института аграрной экономики".

По итогам 2020 года наша страна импортировала агропродукции на сумму 6,9 млрд долларов, что также на 13% больше, чем годом ранее.

"В прошлом году страны-члены ЕС усилили свои позиции основного поставщика сельскохозяйственной продукции в Украину. Стоимость поставок из Европы увеличилась с 3,13 млрд долларов в 2019 году до 3,55 млрд долларов в прошлом году. Доля европейских стран превысила половину отечественного импорта агропродовольствия и составила 51,6%", - сообщили в научном центре.

По их данным, с 2017 года лидером в рейтинге основных поставщиков в Украину остается Польша. В прошлом году импорт из этой страны составил 828 миллионов долларов, что на четверть больше показателя 2019 года.

Также крупными поставщиками стали:

Германия (504 млн долларов),

Италия (498 млн долларов),

Турция (485 млн долларов),

США (300 млн долларов),

Франция (296 млн долларов).

В структуре импортируемых товаров преобладают такие группы продуктов:

плоды, ягоды и орехи (795 млн долларов),

рыба и ракообразные (680 млн долларов),

алкогольные и безалкогольные напитки (587 млн ​​долларов),

табачные изделия (557 млн ​​долларов),

различные пищевые продукты (485 млн долларов),

какао-бобы и шоколад (376 млн долларов),

семена масличных культур (319 млн долларов).

"Эти продукты сформировали в прошлом году 55% ​​стоимости импорта агропродукции в Украину", - добавили в сообщении.

Напомним, в январе 2021-го экспорт Украины упал на 5%, а импорт вырос на 2%.

Также мы рассказывали, что главным импортером украинского зерна в прошлом году стал Китай.