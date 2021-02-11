Украина за год увеличила импорт продовольствия из Евросоюза на 13%
В прошлом году Украина импортировала из стран Евросоюза продовольственных товаров на сумму 3,5 миллиардов долларов, что на 13,4% больше, чем годом ранее (3,1 млрд долларов).
Об этом сообщает пресс-служба Национального научного центра "Института аграрной экономики".
По итогам 2020 года наша страна импортировала агропродукции на сумму 6,9 млрд долларов, что также на 13% больше, чем годом ранее.
"В прошлом году страны-члены ЕС усилили свои позиции основного поставщика сельскохозяйственной продукции в Украину. Стоимость поставок из Европы увеличилась с 3,13 млрд долларов в 2019 году до 3,55 млрд долларов в прошлом году. Доля европейских стран превысила половину отечественного импорта агропродовольствия и составила 51,6%", - сообщили в научном центре.
По их данным, с 2017 года лидером в рейтинге основных поставщиков в Украину остается Польша. В прошлом году импорт из этой страны составил 828 миллионов долларов, что на четверть больше показателя 2019 года.
Также крупными поставщиками стали:
- Германия (504 млн долларов),
- Италия (498 млн долларов),
- Турция (485 млн долларов),
- США (300 млн долларов),
- Франция (296 млн долларов).
В структуре импортируемых товаров преобладают такие группы продуктов:
- плоды, ягоды и орехи (795 млн долларов),
- рыба и ракообразные (680 млн долларов),
- алкогольные и безалкогольные напитки (587 млн долларов),
- табачные изделия (557 млн долларов),
- различные пищевые продукты (485 млн долларов),
- какао-бобы и шоколад (376 млн долларов),
- семена масличных культур (319 млн долларов).
"Эти продукты сформировали в прошлом году 55% стоимости импорта агропродукции в Украину", - добавили в сообщении.
Напомним, в январе 2021-го экспорт Украины упал на 5%, а импорт вырос на 2%.
Также мы рассказывали, что главным импортером украинского зерна в прошлом году стал Китай.