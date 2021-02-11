Новый год по Восточному календарю наступит вечером 11 февраля - в 21:05 по киевскому времени. Это значит, что начнется год Металлического Быка. Он продлится до 30 января 2022 года.

Сегодняшняя дата выпадает на новолуние в знаке Водолея и магическую зеркальную дату 12.02.2021, когда в подсознании рождаются новые идеи, появляется тяга к свободе и огромная жажда независимости.

Астрологи предсказывают, что год Быка в новолуние сыграет неожиданную роль и изменит привычную жизнь каждого человека. Может поменяться способ видения мира, проявится отчуждение или, наоборот, возрастет стремление к объединению.

Стихия Быка металл. Это означает, что в жизни каждого добавится больше ясности и твердости, станут характерными настойчивость в достижении цели, даже вопреки неблагоприятным обстоятельствам. А именно такие ситуации стоит ожидать до 21 февраля из-за ретроградного движения Меркурия. Впрочем, металл подобно серпу отсечет все лишнее и срежет уже дозревшие побеги многих проектов. Бык отвечает за умеренность и обдуманность, неторопливый курс без внезапных потрясений.

Цвет года Быка. Основной - белый, который означает сдержанность, чистоту и отлично сочетается с другими цветами. Также главными в 2021 году будут желтый, патина, металлический. Известно, что желтый на Востоке воплощает мудрость и богатство, поэтому имеет важное значение. А его вариации в виде патины (так выглядят старые медные изделия), отливающие темно-зеленым, объединит в себе жизненную силу и энергию. Такие цвета обязательно принесут успех в карьере, если добавить их в свой гардероб или интерьер.

Талисман года Быка. В идеале ваш талисман на 2021 год должен напоминать символ - то есть это может быть мягкая игрушка или фигурка Быка из металла, может быть брошь, подвеска, кольцо, брелок и любой другой аксессуар в виде повелителя года. Можете повесить на холодильник магнитик-быка или приобрести на стол статуэтку-Быка. Мини-версия копытного привлечет в дом богатство и мужскую энергию.

Покровитель Быка. Юпитер, который управляет знаками Зодиака Стрелец и Рыбы, еще называют наставником богов. Эта планета будет отвечать за социальные связи, амбиции и самореализацию в 2021 году. У многих людей могут открыться дополнительные возможности, улучшатся административная деятельность и вопросы материальной сферы.

Характеристика года Быка. Бык олицетворяет мужское начало - "ян" и благоволит активным людям. В этом году успех придет к лидерам и целеустремленным работникам, которые могут стратегически мыслить и решительно действовать. Помните, как в известной песне о капитане - "Только смелым покоряются моря!". Вот такой примерно девиз должен стать для всех в 2021 году. Этот год также хорош для создания семьи, потому что Бык ценит близких и уют в кругу родных.

Что нужно сделать до наступления Китайского Нового года. К приходу Быка нужно проверить, чтобы в вашем кошельке были не только пластиковые карты, но и бумажные купюры. Они привлекут в бумажник дополнительные денежные поступления в виде премии, повышения зарплаты и других поощрений. Конечно, нельзя входить в год Быка с долгами, поэтому важно рассчитаться с ними до сегодняшнего вечера. Все обещания старайтесь выполнить, помиритесь с теми, с кем в ссоре.

Подробно о том, что принесет этот год каждому, мы писали в материале: "Близится год Быка. Гороскоп и рекомендации для всех знаков Зодиака на 2021 год".

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