Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал вынести проект новой конституции республики на референдум в 2022 году. Именно тогда и будет решаться вопрос того, когда он покинет свой пост.

Об этом пишет Tut.by в своем Telegram-канале.

Так, он отметил, что в белорусском обществе есть запрос на перераспределение полномочий от президента к правительству и парламенту. Но при этом Лукашенко считает, что Беларусь должна остаться президентской республикой.

Также он рассказал, что в начале следующего года на референдум будет вынесен проект новой конституции, который перед этим обсудят всенародно. После этого будет решатся вопрос его ухода.

Как сообщает Telegram-канал "РИА Новости", среди основных условий, при которых он готов покинуть пост президента, Лукашенко назвал отсутствие протестов во время его отстранения от должности и гарантия безопасности - как для самого Лукашенко, так и для его сторонников.

Напомним, в ноябре прошлого года Лукашенко сообщил, что готов до 80% своих полномочий парламенту и правительству республики.

Также сообщалось, что президент Беларуси сообщил о готовности покинуть пост через пять лет. Также он обещал не делать сына своим преемником.