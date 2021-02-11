Школы в Ровно не будут работать 11 и 12 февраля в связи с ухудшением погодных условий. При этом местные детские сады закрываться не будут.

Об этом со ссылкой на заявление мэра города Александра Третьяка сообщает местное издание Rivne Post.

"Городская комиссия ТЭБ и ЧС решила, что 11 и 12 февраля в Ровно обучение в школах будет дистанционным. Школьники останутся дома, но будут учиться благодаря сети Интернет. Детские сады работают в обычном режиме. Это касается только этих двух дней недели. Поскольку будет сложная погода, мы хотим уменьшить нагрузку на транспортную и образовательную инфраструктуру Ровно", - заявил глава города.

Также Третяк порекомендовал городским работодателям перевести своих сотрудников на дистанционный режим работы. В Ровно ожидается понижение температуры до 10 градусов мороза, мокрый снег.

Напомним, что сегодня снегопады не прекращаются и во Львове. В связи с этим местные власти рекомендуют сделать пятницу, 12 февраля, выходным днем.

Также сообщалось, что из-за обильного снега в Киеве на ближайшие два дня даже закрыли школы и садики.