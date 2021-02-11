В Украине ожидают визит главы Европейского совета Шарля Мишеля, который запланирован на 2-3 марта. Ожидается, что высокий гость посетит Донбасс.

Об этом в четверг, 11 февраля, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Готовимся также к визиту президента Европейского совета Шарля Мишеля в Украину 2-3 марта, во время которого вместе с президентом он также посетит Донбасс", - написал Жовква.

По словам Жовквы, украинская сторона рассчитывает "на выполнение обещания Мишеля, которое он дал президенту Зеленскому на саммите (Украина-ЕС в октябре 2020 - Ред.), - подписать соглашение об Общем авиационном пространстве в начале 2021 года".

Ранее "Страна" писала о том, что в день визита Зеленского и послов G7 на Донбасс от пули снайпера погиб украинский военный.

Также мы сообщали, что в Украине с двухдневным рабочим визитом была председатель ОБСЕ Анн Линде.