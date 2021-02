На Багамах спасатели нашли троих кубинцев. Они прожили на необитаемом острове 33 дня и ели только кокосы

Трое кубинцев прожили на безлюдном острове на Багамах, куда их занесло сильным течением, 33 дня. Двое мужчин и женщина питались все это время кокосами.

Об этом сообщает в Twitter-аккаунте "USCG Тихоокеанский Северо-Запад".

Спасатели рассказали, что двоих мужчин и женщину занесло на необитаемый остров Ангилья-Кей сильным течением, когда они вышли на рыбалку в открытое море пять недель назад.

Потерявшихся кубинцев заметили работники береговой охраны во время патрулирования. Трое людей размахивали самодельными флагами на необитаемом острове, увидев их, спасатели доставили им рацию, воду и провизию.

"Невероятно!.. Я поражен, в какой хорошей форме были эти люди, когда мы их нашли", - рассказал один из спасателей.

К счастью, у рыбаков не было обнаружено серьезных травм, однако их отправили в местную больницу для обследования.

#BreakingNews @USCG is assisting 3 people who have reportedly been stranded on Anguilla Cay, Bahamas for 33 days. An Air Station Miami HC-144 Ocean Sentry aircrew has dropped a radio, food and water. More to follow.#D7 #Ready #Relevant #Responsive #searchandrescue #USCG pic.twitter.com/D263ptTarz