В четверг, 11 февраля, в селе Хлебодарское Беляевского района Одесской области женщина разбила кирпичом шесть автомобилей, припаркованных возле многоэтажного дома. Среди машин была и ее собственная.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

Так, утром полицейские получили сообщение о том, что женщина бьет кирпичом припаркованные на стоянке машины. После приезда на место происшествия правоохранители обнаружили 39-летнюю нарушительницу, которая отказалась как-либо комментировать свои действия.

После опроса родственников женщины и владельцев авто выяснилось, что вместе с пятью соседскими она разбила и свою машину. На данный момент ее направили в в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

Напомним, в Киеве мусоровоз не одолел скользкий подъем и разнес 10 автомобилей.

Также сообщалось, что в Ровно к автомобилю матери полицейского привязали гранату с запалом.