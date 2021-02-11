В резолюции по Украине, которую сегодня одобрил Европарламент (ЕП), содержится призыв к запрету деятельности скандального сайта "Миротворец", так как его администрация незаконно использует "личные данные сотен людей".

Текст резолюции был обнародован в ходе сегодняшнего заседания ЕП, в четверг, 11 февраля, сообщает "Интерфакс"

"ЕП сожалеет о том, что политический климат в стране ухудшился, когда запугивание, язык вражды и политическое давление широко используется в политических целях; настоятельно призывает власти решительно осудить и запретить деятельность экстремистских и разжигающих ненависть групп и веб-сайтов, таких, как Миротворец, которые создают напряженность в обществе и неправомерно используют личные данные сотен людей, включая журналистов, политиков и членов групп меньшинств", - говорится в резолюции.

Сайт "Миротворец" создан в 2014 году, позиционирует себя как интернет-представительство "Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан". За время своей работы портал регулярно публиковал личную информацию людей, которые, с точки зрения администраторов сайта, работают "против Украины".

Во времена президента Петра Порошенко сайт связывали с тогдашней властью и нередко обвиняли в том, что в базу данных попадают люди, которые придерживаются оппозиционных взглядов. Туда внесли, например, даже Юлию Тимошенко и Михаила Саакашвили.

В 2016 году сайт опубликовал личные данные украинских и зарубежных журналистов, которые имели аккредитацию в так называемых "ДНР/ЛНР". После этого европейские структуры требовали закрыть сайт, но он продолжил свою работу.

Напомним, также в принятом ЕП документе говорится об обеспокоенности Евросоюза неудачными попытками борьбы с коррупцией в Украине.