В четверг, 11 февраля сержант Национальной гвардии Виталий Маркив получил орден "За мужество" III степени. Приказ о награждении нацгвардейца, с которого суд Милана снял обвинения в убийстве, Зеленский подписал еще в декабре прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба МВД на своей странице в Facebook.

Так, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков наградил пятерых сотрудников системы МВД орденом "За мужество" III степени и орденом Даниила Галицкого. В том числе награду получил и Виталий Маркив.

Напомним, Виталия Маркива задержали в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Энди Роккелли недалеко от Славянска в мае 2014 года. Он был приговорен к 24 годам лишения свободы. Однако 3 ноября 2020-го апелляционный суд Милана оправдал нацгвардейца.

Кто такой Маркив, за что именно его судили и почему в итоге решили освободить подробно разбиралась "Страна".