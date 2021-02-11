В Европейском парламенте была принята резолюция по выполнению Украиной условий соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Проект документа еще в ноябре прошлого года подготовил депутат от группы Европейской народной партии Михаэль Галлер. Резолюцию поддержали три четверти депутатов Европарламента, большинство из которых голосовало онлайн.

Несмотря на то что депутаты ЕП сочли, что соглашение об ассоциации в целом выполняется, в документе содержится много критики в адрес Украины. В основном по поводу коррупции, влияния олигархов, соблюдения прав меньшинств. Есть даже отдельный пункт касательно скандального сайта "Миротворец".

О чем говорится в резолюции Европарламента, анализирует "Страна".

"Олигархи оказывают сильное влияние"

В резолюции критикуется "широко распространенная коррупция" в Украине, и отмечается, что страна находится в конституционном кризисе, который угрожает проведению реформ. В основном, повторяются претензии, которые Запад и ранее высказывал в адрес Конституционного суда и его решений, а также касательно ситуации с НАБУ.



Большой блок пунктов резолюции касается влияния олигархов на власть.

"Никаких видимых эффектов в деолигархизации не было достигнуто. Олигархи по-прежнему оказывают сильное влияние на экономику Украины и политику, в частности, владеют СМИ и влияют на судебную систему и правоохранительную систему. Создание четких и равных для всех правил в экономике и политике может оказаться эффективным методом де-факто снижения неофициального влияния небольшой группы самых богатых предпринимателей на функционирование государства, и поэтому призывает украинскую власть ускорить процесс деолигархизации", - говорится в докладе.

Европейский парламент призвал обеспечить независимость антикоррупционных органов для власти. В этом контексте депутаты напомнили о решении Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года, которым была отменена уголовная ответственность за недостоверное декларирование.

"ЕП обеспокоен исходом решения от 27 октября 2020 года Конституционного суда, создавшего правовой пробел в украинской борьбе с коррупцией и серьезно ослабившего НАПК; призывает украинские власти действовать как можно скорее, чтобы восстановить полностью работоспособную, эффективную и всеобъемлющую институциональную архитектуру для борьбы с коррупцией, в том числе в судебной системе, при полном сохранении независимости последней от исполнительной и законодательной власти".

Также ЕП ожидает увеличения количества обвинительных приговоров по делам в отношении коррупционеров, в частности на высоком уровне (то есть, надо полагать, среди представителей нынешней власти).



Кроме того, в резолюции отмечается, что в Украине отсутствует прогресс в уголовном производстве серьезных нарушений прав человека, предположительно, совершенных военнослужащими украинских Вооруженных сил, а также задержка и недостаточный прогресс в расследовании преступлений, связанных с Майданом.

"Выборы запретили без обоснования"

Европарламент также раскритиковал запрет на проведение местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, подконтрольных Украине, в результате чего права голоса были лишены почти полмиллиона украинцев. В резолюции говорится, что это решение было принято без четкого обоснования военно-гражданскими администрациями в этих областях.

"Гражданское общество раскритиковало решение не проводить выборы на подконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей без четкого обоснование этого решения военно-гражданской администрацией, которым лишили избирательных прав около 475 000 избирателей, проживающих в этих общинах".

Также Европарламент напомнил Украине о необходимости защищать права людей, оставшихся на неподконтрольных территориях, а также права временно-перемещенных лиц. В Европарламенте сожалеют, что в Украине насчитывается около 1,5 млн ВПЛ, что делает ее девятой по величине стране в мире по количеству ВПЛ.

"Продолжающийся военный конфликт вызвал гуманитарный кризис с разрушительными последствиями для 4,4 миллиона человек, из которых примерно 1,5 миллиона являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ); тогда как 3,4 миллиона человек, живущих на линии соприкосновения требует гуманитарной помощи и защиты; тогда как в результате атак на общественную инфраструктуру, местное население сталкивается с ограниченным доступом к учреждения здравоохранения, школам, водоснабжению и канализации", - говорится в резолюции.

ЕП призвал украинские власти предпринять дополнительные усилия для облегчения страданий людей, пострадавших от конфликта, и реализации мер по защите прав ВПЛ.

"Призывает Украину предоставить ВПЛ полные гражданские и политические права и соблюдать международные стандарты обращения с ВПЛ; подчеркивает важность защиты и обеспечения прав на временно оккупированных территориях, в том числе упрощение порядка получения пенсий, выдачи свидетельств о рождении для детей и тем самым устранение риска остаться без гражданства", - говорится в решении.



В целом позиция ЕП по ситуации на Донбассе остается без изменений. Европарламентарии считают, что санкции в отношении России должны оставаться в силе, пока минские соглашения не будут целиком выполнены. Также они призвали Украину открыть новые пункты въезда-выезда на линии разграничения, и указали на важность создания новых участков разведения сил на Донбассе.

"Политический климат в стране ухудшился"

Европарламент выразил сожаление в связи с тем, что в Украине процветает язык вражды.

"ЕП сожалеет о том, что политический климат в стране ухудшился, когда запугивание, язык вражды и политическое давление широко используется в политических целях; настоятельно призывает власти решительно осудить и запретить деятельность экстремистских и разжигающих ненависть групп и веб-сайтов, таких, как Миротворец, которые создают напряженность в обществе и неправомерно используют личные данные сотен людей, включая журналистов, политиков и членов групп меньшинств", - говорится в резолюции.

Отдельные параграфы в резолюции касаются прав национальных меньшинств.

В Европарламенте подчеркнули, что призывают Украину соблюдать международные обязательства, уважать права человека и национальных меньшинств и полностью выполнять рекомендации и заключения Венецианской комиссии по Закону об образовании (напомним, что Венецианская комиссия назвала этот закон дискриминационным по отношению к национальным меньшинствам).

"Принимает к сведению закон о поддержке функционирования украинского языка как государственного, просит украинские власти полностью соблюдать свои международные обязательства и рекомендации, содержащиеся в заключении № 960/2019 Венецианской комиссии, то есть, уважать право нацменьшинств на развитие и полное использование своего языка и действовать с высочайшей степенью внимательности и баланса в отношении национальных меньшинства, их языка и их права на образование", - говорится в резолюции.

Также ЕП призвал Украину предоставить Уполномоченному по защите государственного языка или учредить отдельный институт с целью предоставления ему полномочий по контролю за соблюдением правовых положений об использовании языков меньшинств и коренных народов.

"Поддерживает свободу убеждений, мнений и их выражения и подчеркивает важность обеспечения равного доступа всех национальных, этнических и языковых меньшинств к информации в качестве важнейших составляющих любой демократии; осуждает язык вражды и дискриминацию на основе этнической принадлежности или языка, а также фейковых новостей и дезинформации, направленных на национальные, этнические и языковые меньшинства", - отмечается в документе.

Также в ЕП выразили уверенность, что права национальных меньшинств будут защищены как законом, так и на практике, и выразили озабоченность по поводу отсутствия надлежащих действий со стороны власти для борьбы с дискриминацией и языком вражды в адрес нацменьшинств. Отдельный пункт касается предотвращения дискриминации ромов.

"Положить конец преследованиям медиа"

Большой блок в резолюции посвящен вопросам медиа в Украине. В частности, Европарламент выразил озабоченность планами передать регулирующему органу (речь идет о Нацсовете по вопросам телерадиовещания), новые и обширные полномочия, которые могут повлиять на свободу СМИ и содержание контента в СМИ.

"Обсуждаемый законопроект может привести к широкому государственному вмешательству в медиа-контент и журналистскую деятельность за счет наступления на свободу СМИ и не будет эффективным средством противодействия дезинформации; настоятельно призывает к тому, что должны быть организованы более широкие консультации со СМИ и соответствующими международными организациям с целью избежать рисков для свободы выражения мнения", - говорится в документе.

То есть, другими словами, Европарламент выступил против репрессивного закона "О медиа", который сейчас активно продвигает украинская власть.

В резолюции также говорится о необходимости "ослабить жесткую хватку олигархов над СМИ, поощрить редакционную независимость и бороться с безнаказанностью за преступления насилия против журналистов".



Европарламент выразил обеспокоенность по поводу ухудшения условий работы представителей СМИ, особенно журналистов-расследователей, освещающих коррупцию и мошенничество.

ЕП настоятельно призывает к развитию демократических, независимых, плюралистических и сбалансированных средств массовой информации, - отмечается в документе.

Также европарламентарии призвали официальный Киев "положить конец политически мотивированным преследованиям медиа-каналов, включая отзыв лицензий, и обеспечить защиту местных журналистов, лиц, формирующие общественное мнение, и оппонентов власти от преследований и запугивания".

То есть, Европарламент, хоть и не называет конкретно ситуацию с отзывом лицензий у трех оппозиционных телеканалов, но по сути осуждает такую практику.

Противодействовать дискриминации ЛГБТ

Отдельные положения резолюции касаются призыва к украинской власти принимать меры для гендерного равенства и для защиты прав ЛГБТ.

В частности, Европарламент призвал правительство и властей Украины принять меры для дальнейшего улучшения представительства женщин и равного обращения на всех уровнях политической и общественной жизни.



Отдельный пункт касается защиты прав женщин ради смягчения негативных последствий, вызванных COVID-19. "Поскольку женщины, в том числе женщины-предприниматели оказались в числе тех, кто больше всего пострадал от ограничений", - говорится в резолюции.

Европарламент осудил насильственные нападения и преступления на почве ненависти против ЛГБТ и призвал украинские правоохранительные органы эффективно расследовать эти нападения. В ЕП считают, что Украина должна принять и эффективно применять всеобъемлющее законодательство, которое обеспечит противодействие дискриминации представителей ЛГБТ.

Также в ЕП высказали сожаление, что Уголовный кодекс Украины не предусматривает наказания за разжигание ненависти или насилия по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности, и что эти основания не упоминаются как отягчающие обстоятельства при квалификации правонарушений. Европарламентарии призвали Украину внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс.

Хвалят за продажу земли, ругают за вырубку леса

А вот за принятие закона о продаже земли Европарламент похвалил Украину. Как и за меры, которые предотвращают возвращение Приватбанка прежним владельцам.



"ЕП приветствует принятие в марте 2020 года закона об обороте сельскохозяйственных земель, который должен способствовать раскрытию огромного потенциала Украины в сельскохозяйственном секторе, а также принятие в мае 2020 года закона о совершенствовании некоторых инструментов регулирования банковской деятельности, которое укрепляет банковскую систему и предотвращает ПриватБанк от возвращения прежним владельцам", - сказано в документе.



Кроме того, Европарламент настоятельно призывает Украину эффективно бороться с незаконными вырубками леса.



"Призывает принять меры, чтобы положить конец причинению ущерба окружающей среде из-за незаконной и неустойчивой эксплуатации природных ресурсов, таких как незаконные вырубки в девственных карпатских лесах, которые также стали основной причиной наводнений в регионе; призывает ЕС внести свой вклад в предотвращение незаконных рубок в связи с незаконным проектом горнолыжного курорта Свидовец, а также противостоять незаконным и экологически вредным методам добычи янтаря", - сказано в резолюции.



Важный момент в резолюции Европарламента касается карантинных ограничений.

В Европарламенте призвали правительство Украины обеспечить, чтобы любые ограничительные меры в связи с COVID-19, имели правовое основание, и были соразмерны цели защиты здоровья населения и спасения жизней (на основе научных рекомендаций), подлежали постоянному пересмотру и отменялись, когда в них больше нет необходимости. Также в ЕП призвали Украину защитить уязвимые группы.

Европарламент настоятельно призывает Украину бороться с повсеместным кумовством и коррупцией, которые продолжают существовать в секторе здравоохранения, особенно в Министерстве здравоохранения, и эффективно расследовать любую коррупционную деятельность, в частности непропорционально высокие затраты при закупках медицинского оборудования в разгар пандемии.