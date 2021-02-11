Нынешний февраль станет самым снежным за 43 года и обусловлено это тем, что фильтр Уральских гор в отношении сибирско-арктических масс сломался во второй половине января. Об этом на своей странице в Facebook сообщил аналитик и публицист Андрей Блинов.

По его словам, в последний раз больше метра сугробов выпало в феврале 1977 года, а в 2013 году украинскую столицу засыпало снежным покровом в 78 см.

"Была ли в этом персональная заслуга Леонида Ильича, истории доподлинно неизвестно, но клинический факт: за всё время после того года лишь однажды украинская столица была близка к данному показателю. Это произошло в 2013 году, который киевляне запечатлели в климатической памяти благодаря замечательному своими последствиями снежному циклону-бурану в 20х числах марта. Однако и в предшествующем феврале тогда насыпало 78 см. Просто более яркие впечатления весны-13 стёрли это из памяти", - пишет он.

Также Блинов выступил противником сегодняшнего закрытия киевских школ и детсадов, поскольку обильный снегопад в столице начался с обеда. "А вот в отношении пятницы это решение верное. Как и призывы не выезжать в город на личном транспорте. Лишь к утру субботы метелица, отклоняющаяся к северу, позволит взглянуть на мир по-новому. Свято место пусто не бывает. На смену циклоническому вихрю оперативно придёт новый заряд холода с северо-востока... и 17-18 февраля - здравствуйте, все минус 25°C. В общем имело бы смысл объявить каникулы с 12 по 19 февраля, раз уж такие настроения. Заодно и с ковидом поборемся", - пишет он.

По данным синоптических карт, снежный покров в Киеве вырастет к 14 февраля до 70-75 см и приблизится к показателям 1916, 1940, 1969, 1970, 1977, 2013 годов. А обусловлен снегопад и столь непривычные морозы, по словам Блинова, тем, что со второй половины января фильтр Уральских гор в отношении поставки холодных сибирско-арктических масс сломался.

"Из района Карского моря на северо-восток Европы вольно закачивается 30-40 градусный холод, отроги которого то дойдут до востока Франции, то проберутся к Балканам, то прогуляются по просторам Украины до побережья Чёрного моря", - делает выводы Блинов и уверяет, что зимняя стужа задержится в Центральной и Восточной Европе, как минимум, до конца месяца.

Как сообщала "Страна", сегодня, 11 февраля, на Киев начнет надвигаться сильнейший снегопад. Осадки начнутся с утра и с каждым часом они будут усиливаться. Ожидается метель, а в воскресенье снежный покров достигнет 72 сантиметров.

Из-за аномального снегопада киевские власти на ближайшие два дня даже закрыли школы и садики.