Из-за сильных снегопадов на дорогах в западном регионе страны введено ограничение движения.

Об этом информирует пресс-служба "Укравтодора" в четверг, 11 февраля.

В Закарпатской области ограничено движение крупногабаритного транспорта на трассе М-06 Киев-Чоп (702-774 км дороги) с 06:15.

В Ивано-Франковской области с 08:00 ограничили движение большегрузного транспорта на автодороге Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Львов на отрезке Рогатин - граница Львовской области.

С 08:30 ограничено движение грузовиков по трассе Н-09 во Львовской области на км 395-332 и 439-545.

Также продолжает действовать запрет въезда в Киев большегрузного транспорта в связи с решением Киевской городской государственной администрации.

"Интенсивный снегопад "накрыл" Правобережье страны. До 10 см снега выпало в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской областях при температуре воздуха -1-7 ° С.



Снег с дождем в Черновицкой и Закарпатской областях с образованием небольшого гололеда на покрытии. Из-за неблагоприятных погодных условий, которые могут привести к осложнениям движения и по соображениям безопасности, движение грузовиков в некоторых регионах ограничили. Прежде всего это сделано для обеспечения эффективной работы снегоуборочной техники", - объяснили решение об ограничении движения в ведомстве.

Напомним, в четверг, 11 февраля, украинскую столицу четвертый день продолжает засыпать снегом, в результате чего по всему городу на дорогах возникли пробки. Движение больше всего затруднено в центре города.

Ранее мы писали, что сегодня на Киев начнет надвигаться сильнейший снегопад. Из-за него на ближайшие два дня даже закрыли школы и садики.