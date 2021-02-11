Теннисистка из Украины Элина Свитолина успешно завершила второй круг турнира серии Grand Slam Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Спортсменка обыграла 16-летнюю американскую теннисистку Кори Гауфф.

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Australian Open.

В двух сетах Свитолина переиграла соперницу со счетом 6:4, 6:3. Соперницы провели на корте один час 18 минут. Следующей соперницей Свитолиной станет представительница Казахстана Юлия Путинцева.

Отметим, что Australian Open-2021 продлится до 21 февраля.

Напомним, Элина Свитолина вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes.

Также мы писали, что Свитолина выиграла турнир WTA в Страсбурге и показала фото в маске.