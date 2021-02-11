Элина Свитолина вышла в третий круг Australian Open
Теннисистка из Украины Элина Свитолина успешно завершила второй круг турнира серии Grand Slam Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Спортсменка обыграла 16-летнюю американскую теннисистку Кори Гауфф.
Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Australian Open.
В двух сетах Свитолина переиграла соперницу со счетом 6:4, 6:3. Соперницы провели на корте один час 18 минут. Следующей соперницей Свитолиной станет представительница Казахстана Юлия Путинцева.
Отметим, что Australian Open-2021 продлится до 21 февраля.
Напомним, Элина Свитолина вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes.
Также мы писали, что Свитолина выиграла турнир WTA в Страсбурге и показала фото в маске.
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