Глава МВД Арсен Аваков пожаловался главе профильного Комитета Рады на то, что зарплата сотрудников МВД в три раза ниже, чем та, которую нардепы прописали для сотрудников новосозданного Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Об этом Аваков заявил в четверг, 11 февраля, в ходе расширенной коллегии МВД, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы рады, и мы последовательно выступали за создание Бюро экономической безопасности, но как-то некрасиво получилось, что законодатель предусмотрел заработную плату для этих сотрудников в три раза больше, чем у пограничников и полицейских. Прошу вас с этим поработать", - сказал Аваков, обращаясь к главе профильного Комитета Верховной Рады Денису Монастырскому.

В ответ Монастырский сыронизировал, заявив, что вопрос касается создания новых органов.

"Давайте посмотрим на НАБУ, ГБР, тут разве что вопрос пересоздать еще раз органы полиции", - сказал глава профильного Комитета.

Глава МВД заявил, что из-за этого "кто-то будет работать, а кто-то будет получать зарплату".

На это Монастырский сказал: "Вопрос лучших оперативников и перетекания следователей, конечно, очень острый, я думаю, мы вместе над этим поработаем".

Напомним, "Страна" писала о том, чем будет заниматься новое Бюро экономической безопасности и почему бизнес его уже боится.

Также мы сообщали, что 3 февраля Рада приняла еще один документ для запуска БЭБа.