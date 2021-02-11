Авиация МВД будет активно задействована в системе здравоохранения для оказания экстренной медицинской помощи в регионах в 2021 году. Такое заявление сделал глава МВД Арсен Аваков, сообщается на сайте МВД.

"Мы продолжаем развивать единую систему авиационной безопасности и гражданской защиты… В планах на этот год получение еще 28 вертолетов для нужд всех служб системы МВД", - сказал Аваков в четверг в ходе расширенной коллегии МВД.

По его словам, привлечение авиации существенно повысит уровень предоставления экстренной медицинской помощи в регионах.

"В этом году вместе с Министерством здравоохранения мы предложим систему аэромедицинской эвакуации и поддержки трансплантологии с привлечением авиации МВД. Это существенно повысит уровень предоставления экстренной медицинской помощи в регионах, как минимум 7 млн украинцев смогут получить максимально быстрый доступ к медицинской помощи в ситуациях, которые будут угрожать их жизни и здоровью", - заявил Аваков.

Также министр сообщил, что МВД планирует реформирование гидрометеослужбы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям при участии мировых экспертов в этой сфере.

"Это предоставит возможность раннего выявления, прогнозирования опасных гидрометеорологических процессов… Наша цель - модернизация гидрометеорологических систем, которые сейчас находятся на уровне 70-х годов прошлого века", - сказал Аваков.

Ранее "Страна" писала о том, что в Нацполиции появится департамент, который будет оценивать эффективность ее работы.

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