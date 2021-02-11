Американская корпорация Facebook работает над созданием сервиса для аудиочатов, похожего на новое приложение Clubhouse, которое стало популярным в этом году. На данный момент разработки находятся на раннем этапе, идут разговоры о проектном названии продукта.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники внутри компании.

В издании отмечают, что генеральный директор компании Facebook Марк Цукерберг заинтересован в новых форматах видеосвязи. Недавно он даже зарегистрировался в Clubhouse и обговорил с пользователями виртуальную реальность.

Clubhouse - это приложение для социальных сетей, предназначенное только для аудиочатов. Оно было запущено в марте 2020 года разработчиками программного обеспечения Alpha Exploration Co. По состоянию на декабрь 2020 года оно оценивалось почти в 100 миллионов долларов. 21 января 2021 года оценка составила уже один миллиард долларов США.

Напомним, Facebook решил удалять новости об опасности вакцин против коронавируса.

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