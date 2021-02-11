Глава представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикас в связи с принятием Европарламентом доклада по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, заявил, что в нашей стране давно пора провести реформу в судебной системе.

Об этом он написал в своем Twitter в четверг, 11 февраля.

"Последние события в области верховенства права и борьбы с коррупцией показывают, что всеобъемлющая реформа судебной системы давно назрела. Рекомендации Венецианской комиссии и дорожная карта G7, дополняющие постоянные советы делегации ЕС в Украине властям и политикам, дают четкие рекомендации", - написал Маасикас.

Напомним, ранее в Европарламенте заявили о необходимости провести ряд реформ, в частности, обратить внимание на судебную власть.

Также мы сообщали, что на 2021 год запланирован всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом, которое вступило в силу в 2017 году.