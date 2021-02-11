Украина вручила Грузии ноту из-за задержания в ноябре 2020-го яхты с украинцами на борту, которые с тех пор содержатся в СИЗО. Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар вручил документ временному поверенному в делах Грузии в Украине Давиду Бочоришвили во время встречи, сообщается на сайте МИД.

"Боднар призвал грузинскую сторону обеспечить быстрое и беспристрастное расследование задержания в Грузии яхты с гражданами Украины Владимиром Дьяченко и Юрием Хомичем. Грузинскому дипломату была вручена нота МИД Украины по этому вопросу и в очередной раз высказана просьба изменить меру пресечения и освободить указанных украинских граждан", - говорится в сообщении.

Также дипломаты обсудили заявления экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который призвал своих сторонников в Грузии к неповиновению властям.

Бондарь во время встречи с Бочоришвили заявил, что украинское государство не вмешивается во внутренние дела иностранных государств, а частное мнение отдельных граждан не должно влиять на развитие стратегического партнерства Украины и Грузии.

Напомним, в конце ноября 2020 года грузинские пограничники задержали яхту, которая направлялась в Турцию вдоль берега Грузии. На ее борту находились граждане Украины Владимир Дяченко и Юрий Хомич, а также владелец яхты гражданин Грузии Михаил Батурин.

Ранее "Страна" писала о том, что впервые в истории Украины пограничники конфисковали катер нарушителей у острова Змеиный.

Также мы сообщали, что под Одессой пограничники задержали турка, которого Интерпол разыскивает за изнасилование.