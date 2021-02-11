Ученые в Самаре разработали сервис, который автоматически оценивает состояние легких у пациентов с диагнозом Covid-19 за десять минут.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Проект разрабатывали исследователи на базе института инновационного развития Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ). Сейчас сервис тестируют в клинике СамГМУ.

"Прошлый год для нас был тяжелый, потому что компьютерная томография стала очень популярна. Мы проводили исследования на КТ большому количеству пациентов. Нагрузка на врачей стала большой, и появилась необходимость в поиске способа, уменьшающего нагрузку, включающего также возможность автоматического анализа полученных данных. В этом нам помог искусственный интеллект", - сказала заведующая рентгеновским отделением клиники Павла Зельтера.

По ее словам, в обычной практике постановка одного диагноза может занять до 30 минут, а с помощью нового сервиса это время можно сократить в три раза.

"Мы обучали нейронную сеть, чтобы она умела грамотно обрабатывать полученные в ходе исследования данные. Точность составила 91,92%. Таким образом, можно считать, что мы создали систему поддержки принятия решения врачом. Наша программа обрабатывает данные не более 10 минут. В итоге доктор сразу получает результаты и может скачать, проще говоря, отчет по исследованию", - добавила проектный менеджер СамГМУ Наталья Панова.

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