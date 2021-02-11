В Национальной полиции будет создан Департамент главной инспекции, который станет единым надзорным органом, а все ныне существующие инспекции будут ликвидированы.

Эта структура будет оценивать качество предоставления полицейских услуг, следить за дисциплиной в подразделениях полиции. Об этом на заседании коллегии Министерства внутренних дел Украины заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, сообщается на сайте МВД.

"Еще одно важное нововведение - создание Департамента главной инспекции Национальной полиции, ведь, согласитесь, нельзя менять формат работы и оставлять старые принципы контроля. Мы ликвидируем все существующие инспекции и запускаем работу единого надзорного органа", - сообщил Клименко.

По его словам, совместно с международными партнерами МВД Украины уже разработало концепцию работы созданного структурного подразделения.

"Цель главной инспекции - не наказывать, а помогать выявлять недостатки и налаживать работу. Работники инспекции сосредоточат свою работу на оптимизации управленческих процессов и равномерной нагрузки на полицейских. Приоритетом будет выявление самой причины недостатков в работе ведомства", - заявил Клименко.

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