С сегодняшнего дня, 11 февраля, по 25 февраля Латвия закрывает въезд для туристов, которые хотят посетить страну "без существенных причин", из-за пандемии коронавируса.

Об этом информирует портал Delfi.

Так, посетить Латвию смогут люди, у которых есть неотложные и важные дела в этой стране, среди которых учеба, лечение, работа, воссоединение семьи, транзит или сопровождение несовершеннолетних, возвращение на постоянное место жительства или посещение похорон.

Кроме того, власти приняли решение закрыть международные пассажирские перевозки через аэропорты, порты и на автобусах из Великобритании, Ирландии, Португалии и в обратном направлении из-за высокого уровня распространения коронавируса в этих странах.

При пересечении границы с Латвией люди должны подтвердить цель приезда при заполнении электронной анкеты. При заполнении электронной анкеты нет необходимости прилагать документальные или другие достоверные доказательства причин въезда, но они должны иметься при себе, чтобы предъявить Госполиции и Государственной пограничной охране.

Есть вероятность, что правительство продлит эти ограничения более чем на две недели ввиду сложной эпидемиологической ситуации.

Напомним, недавно Франция закрыла свои границы для украинцев и жителей других стран, которые не входят в Европейский союз.

Ранее мы писали, что Австрия 10 февраля ужесточила правила въезда в страну.