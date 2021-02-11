За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Украины подтвердилось 36 новых случаев заражения коронавирусом. Из них пятеро были госпитализированы в медицинские учреждения. Их состояние оценивают как удовлетворительное, всем было назначено необходимое лечение.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook в четверг, 11 февраля.

Так, за все время пандемии коронавируса в ВСУ болезнь преодолели 15 310 человек, 43 случая Covid-19 закончились летальным исходом. На изоляции в том числе и на самоизоляции находится 41 человек.

Напомним, за последние сутки в Украине 5 039 человек заразились коронавирусом. Госпитализировано за сутки 1 784 человека. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (482), Винницкой (392), Закарпатской (368), Житомирской областях (367) и Киеве (335).