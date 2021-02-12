Набирает обороты скандал между Киевом и Тбилиси из-за высказываний экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который возглавляет комитет по реформам в Украине.

Саакашвили призвал грузин к протестам против карантина (в стране действует комендантский час).

После чего посла Украины в Тбилиси Игоря Долгова вызвали в МИД Грузии. Выйдя оттуда Долгов назвал призывы Саакашвили неуместными во времена пандемии.

"Когда ситуация в связи с парламентом и парламентскими выборами более-менее урегулировалась и внимание фокусируется на других весьма важных вопросах, ведь Грузия и Украина вместе с другими странами борются с ковид-пандемией, такие призывы к неповиновению и проведению противозаконных манифестаций, действительно не помогут нам. Это не будет способствовать грузинскому народу, их единству и двусторонним грузино-украинским отношениям", - сказал Долгов.

Мимо обрушился на дипломата с обвинениями во взяточничестве и дискредитации Украины на мировой арене.

"Посол Украины в Грузии, господин Долгов, которого четыре года назад назначил Порошенко с единственной целью бороться против меня, уцелел при Зеленском и продолжает вредить имиджу Украины в Грузии и на всем постсоветском пространстве.

Этот тот самый Долгов, который в унисон с командой Порошенко проводил работу, чтобы украинские народные депутаты не поехали в качестве наблюдателей на выборы в Грузии в октябре прошлого года. Сегодня он с гневной риторикой обрушился на меня за то, что я борюсь за свободу грузинского народа. И это, оказывается, вредит украино-грузинским отношениям", - заявил Саакашвили.

Украинский МИД заступился за Долгова, заявив, что обвинения в его адрес "не имеют никаких доказательств, кроме эмоций обвинителя".

Тем временем в Грузии ожидают новых попыток поднять "Михомайдан" после провала его партии "Национальное движение" на парламентских выборах минувшей осенью, результаты которых соратники Саакашвили не признали и в знак протеста сложили мандаты.

"Страна" узнавала, чего ждать от "подстрекательств" Саакашвили в Грузии и как это отразится на его карьере в Украине.

Активизировался с приходом Байдена

В экспертной среде активизацию Михо на родине связывают с сменой власти в США.

Политолог Руслан Бортник говорит, что Саакашвили пытается спровоцировать в Грузии новый политический кризис с расчетом на поддержку Байдена, с которым его связывают дружеские отношения, чтобы выйти на досрочные парламентские или президентские выборы.

"Саакашвили дает понять, или ему кажется, что с приходом Байдена он получил дополнительный инструмент давления на грузинское руководство и возвращение в грузинскую политическую систему", - говорит "Стране" Бортник.

Началось с того, что Саакашвили в Facebook прокомментировал акцию нескольких десятков своих сторонников, которые в ночь на 7 февраля, в нарушение действующего в Тбилиси комендантского часа, вышли на улицу с требованием отменить ограничения.

"Протест против незаконных действий властей не только наше право, но и наша обязанность. Если мы хотим будущего для нас и наших детей, мы должны заявить властям, что не будем выполнять установленные ими незаконные ограничения, не будем платить установленные ими штрафы. Мы не будем подчиняться решениям их судов. Мы не испугаемся ни их репрессий, ни их арестов, так как нас много и всех не арестуют. Мы сломаем хребет их системе, которая основана на беззаконии", - заявил Саакашвили в соцсети.

Он также призвал отказаться от иллюзий, будто в Грузии есть государство, и не подчиняться законам и действующим властям. По его словам, нужно отказываться оплачивать штрафы за нарушение коронавирусных ограничений.

Поле этого депутат парламента Грузии Ираклий Заркуа попросил Зеленского обуздать бывшего президента.

"Обращаюсь к Зеленскому. Может, он обуздает своего чиновника Михаила Саакашвили, поскольку он стал еще более неадекватным. Нельзя устраивать провокации государству и подрывать институты. Кто идет на это, предпринимает шаги против государства, является обычным провокатором", - сказал Заркуа журналистам.

По мнению депутата, действия Саакашвили являются нарушением норм, за что должны последовать штраф и санкции.

Наконец, свое слово в скандале сказал председатель парламентского комитета по процедурным вопросам Ираклий Кадагишвили.

По его мнению, члены "Единого национального движения" и их неформальный лидер Саакашвили хотят прийти к власти с помощью революции.

"Национальное движение" никогда не приходило к власти через выборы. Их правительство пришло к власти в результате революции, а не выборов. Они проиграли выборы 2012 года и последующие выборы. Они не выиграли и на этих выборах, и единственное, что они считают правильным, - это путь революции. Михаил Саакашвили опубликовал по сути воззвание к восстанию", - считает Кадагишвили.

О том, что в феврале грузинская оппозиция планирует перевести политические процессы на улицу, заявил журналистам и один из лидеров "Единого национального движение" Заал Удумашвили. А карантин и комендантский час - это, похоже, просто удобный повод вывести недовольных ограничениями.

"С февраля оппозиция перейдет на активный режим. Естественно, что мы отказываемся от парламентских мандатов. Это значит, что улица будет очень активной, политические процессы переместятся на улицу", - заявил Удумашвили.

После прошедших в октябре парламентских выборов в стране продолжается парламентский кризис, между оппозицией и властью идут переговоры при посредничестве посла США и главы представительства ЕС в Грузии. Компромисса пока не достигли.

А пока несколько десятков депутатов от оппозиции обратились к парламенту с заявлениями об отказе от мандатов в знак протеста "против фальсификации выборов" (таким образом, в парламенте Грузии останется 99 депутатов из 150). Сокращенный состав парламента лишит парламент Грузии возможности менять Конституцию Грузии, принимать конституционные законы и менять закон о земле.

Перевесит ли американский фактор

По мнению грузинского политолога Георгия Цасидзе, в ближайшее время можно ждать попыток обострить ситуацию со стороны сторонников Саакашвили и требований перевыборов.

"Саакашвили обязательно будет участвовать в этих процессах", - говорит "Стране" Цасидзе.

Эксперт не прогнозирует обострения отношений Украины и Грузии из-за подрывной деятельности Саакашвили.

"Это не первые подобные заявления Михо, такая ситуация продолжается уже долгое время. И еще грузинское правительство настолько слабо, что у них нет никаких сил начать какие-то действия против Украины", - считает Цасидзе.

Бортник, наоборот, уверен, что из-за Саакашвили может появиться напряженность между Киевом и Тбилиси. И тогда Михо могут "попросить" оставить украинские реформы - если, однако, не вмешается Вашингтон.

"Конечно, действия Саакашвили остро воспринимаются нынешним грузинским руководством, и это будет осложнять отношения между Украиной и Грузией. Поскольку Саакашвили имеет полуофициальный статус в Украине, это осложняет координацию наших стран, функционирование возможных ГУАМов и других объединений", - говорит Бортник.

"Если ситуация обострится, Зеленскому, возможно, придется дистанцироваться от Саакашвили и уволить его. Грузинская поддержка для Украины важна. Хотя, конечно, может перевесить американский фактор (в угоду США Саакашвили не тронут)", - прогнозирует Бортник.

О том, что украинские власти не очень довольны активностью Саакашвили может свидетельствовать и довольно резкий тон заявления МИД Украины.

"МИД Украины в очередной раз предостерегает граждан Украины, которые являются публичными лицами, от призывов к акциям неповиновения в дружеском иностранном государстве Грузии. Такие заявления могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела нашего стратегического партнера. Украинское государство никогда не прибегало и не будет прибегать к подобным вмешательствам и выступает категорически против таких действий на международной арене", - заявила пресс-служба МИД.

Между тем, источник в окружении Саакашвили сказал, что он не будет отказываться от активной работы в Грузии.

"По моим впечатлениям, львиную долю времени Саакашвили тратит на работу со своими грузинскими соратниками по внутригрузинским делам. Это его интересует сейчас намного больше, чем то, что происходит в Украине. Те деньги, которые он тем или иным образом получает в Украине он по большей части тратит на финансирование деятельности своей политсилы в Грузии", - говорит источник.

При этом он полагает, что позициям Саакашвили в Украине ничего не угрожает.

"Он полностью лоялен Зеленскому и сильно ему помогает в кампании против того же Порошенко. И при этом почти ничем не мешает. Поэтому думаю, что увольнять его не будут", - считает источник.