Сегодня, 15 февраля, отмечается Сретение Господне. "Страна" публикует краткое описание праздника, народные примеры, что можно и нельзя делать. Мы размещаем молитву, поздравления в стихах и открытках.

Сретение Господне 2021 - история праздника кратко

Сретение Господне - один из 12 самых значимых праздников в году. Он всегда проходит на 40-й день после Рождества Христова.

Слово "сретение" с древнецерковного языка переводится как "встреча". Согласно преданию, дева Мария вместе с супргом Иосифом прибыли в Иерусалим для обряда посвящения в храме с младенцем на руках. Там их встретил старец Симеон.

К Симеону явился ангел и пообещал, что тот не скончается, пока не увидит Христа Господня. После встречи старец мог спокойно умереть. После кончины он был объявлен святым.

Воцерковленные люди знают, что сретение также символизирует собой встречу Ветхого и Нового Заветов.

Что можно и нельзя делать на Сретение

На Сретение рекомендовано посещать службу в храме. Оттуда приносят свечи, но дома зажигают их только по особому случаю.

На обед приглашают родных, угощают блинами и пирогами.

Очень важно сегодня делать добрые дела. Помогать ближним, подавать милостыню.

Верующие читают молитву Иисусу Христу:

Нельзя в Сретение выполнять тяжелую домашнюю работу, ругаться, грустить. Не рекомендовано отравляться в дальнюю дорогу.

Сретение - народные приметы

В народных обычаях указывается, что в праздник Сретения зима и весна символически противостоят друг другу. В связи с этим есть много примет.

Вечером будет мороз и много звездна небе - весна наступит поздно.

Выпадет снег - весна ожидается вытяжной и дождливой.

Оттепель на Сретение символизировала раннюю весну.

Вьюга сулила плохой будущий урожай.

Солнце выглянет перед закатом - морозы скоро закончатся.

Поздравления в открытках со Сретением

В праздник Сретения принято желать жить в единстве с Господом, нести в душе веру, оставаться честным, помогать окружающим, уважать ближних, быть здоровыми.

Поздравления в красивых открытках публикуем специально для читателей "Страны" ниже. Их можно разместить на своих страницах в социальных сетях, отправить родным и друзьям в Вайбере и Вотсапе.