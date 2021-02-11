На фоне сегодняшнего визита президента Украины Владимира Зеленского и послов стран G7 в прифронтовую зону Донецкой области стало известно, что неподалеку от Горловки погиб украинский военный. Он получил пулю от снайпера и скончался во время эвакуации.

Об этом информирует пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

По ее данным, украинский боец был ранен противником около 09:30 утра в четверг, 11 февраля, неподалеку от Горловки.

"Несмотря на оказанную помощь, он умер в ходе эвакуации. Украинской стороной СЦКК направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале февраля на линии фронта на Донбассе началось обострение. "Страна" разбиралась, почему происходит эскалация вооруженного конфликта и есть ли угроза большой войны.

Ранее мы писали, что 2 февраля на Донбассе в районе Торецкого умер военнослужащий Вооруженных сил Украины в результате выстрела снайпера противника.