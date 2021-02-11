Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в 2020 году, перед лицом пандемии коронавируса, все государства перешли от идей глобализма к стратегии национального выживания.

Об этом пишет БЕЛТА, цитируя слова главы государства.

"Можно честно и открыто сказать: мир ошалел. Трудным был минувший год для всего человечества", - заявил Лукашенко выступая перед делегатами Всебелорусского народного собрания.

Также он напомнил, что еще недавно государства Европейского Союза и США навязывали Беларуси идеи глобализма, но когда пришла пандемия коронавируса, все закрыли свои границы "и плевать на друзей и на соседей".

"Поэтому не верьте тому, что говорят: демократия, глобализм и прочее. Это чтобы мозги дурить людям в мире. Это делают несколько государств для того, чтобы господствовать в мире. И как только ситуация хоть чуть-чуть изменится, они мгновенно изменят свою политику. Так и случилось", - резюмировал президент Беларуси.

Напомним, Лукашенко потребовал взыскать ущерб с протестующих за погромы в Минске.

Также сообщалось, что Германия профинансирует оппозицию Беларуси на 21 млн евро.