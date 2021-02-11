Кива прокомментировал вчерашние столкновения с "Нацкорпусом". Фото: Facebook

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива рассказал "Стране", что всех членов организации "Патриоты за жизнь" отпустили ещё вчера, 10 февраля.

"Члены нашей организации были доставлены в Печерский райотдел. У них проверили документы, а также пытались снять отпечатки пальцев. Но уже через два часа всех отпустили. Мы планируем повторить спортивные соревнования и отборочные турниры, которые были запланированы еще на вчера. Нам в этом точно никто не помешает", - сообщил Кива.

Нардеп рассказал, с чем связывает вчерашние события, а также, что нашли сотрудники полиции в спортзале.

"По нашей информации, Офис президента воспринял наши спортивные сборы, как подготовку к акциям протеста, связанным с незаконным закрытием телеканалов. Для создания конфликтной ситуации, ОП нанял "Нацкорпус". Они пришли под спортзал и начали забрасывать нас дымовыми шашками. На место прибыла национальная полиция и начала незаконное задержание членов нашей организации "Патриоты за жизнь".

Кроме этого, сотрудники полиции вломились с спортзал и провели незаконный обыск. У одного из спортсменов нашли помповое охотничье ружьё, которое официально зарегистрировано. А позже вечером глава Нацполиции Киева генерал Крищенко заявил, что было найдено две гранаты. Хочу заявить, что эти две гранаты - пластмассовые муляжи, предназначенные для игры в "Страйкбол", - отметил нардеп.

Напомним, 10 февраля "Нацкорпус" заблокировал здание, в котором находились активисты организации "Патриоты за жизнь". Националисты заявили, что почти неделю "пророссийские боевики" живут на базе и якобы готовят провокации. 

Также сообщалось, что в тот же день полиция начала задерживать членов организации "Патриоты за жизнь", при этом сдерживая сторонников "Нацкорпуса", которые заявляли, что не разойдутся до тех пор, пока не будут задержаны все активисты".

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