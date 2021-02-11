Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 11 февраля, прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область. Глава государства посетит прифронтовую зону вместе с послами стран "Большой семерки".

Об этом информирует пресс-служба Офиса президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область. Глава государства ознакомится с ситуацией на передовой и пообщается с военнослужащими, которые несут службу в зоне проведения операции объединенных сил. Вместе с президентом на Донбасс отправились послы стран "Большой семерки", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале февраля на линии фронта на Донбассе началось обострение - миссия ОБСЕ за одни из прошедших суток насчитала восемь случаев нарушения перемирия.

Также мы разбирались, почему на Донбассе идет обострение и есть ли угроза большой войны.