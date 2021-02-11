В четверг, 11 февраля, Европейский парламент (ЕП) проголосовал за резолюцию, в которой приветствовал прогресс Украины в выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС, однако выразил обеспокоенность по поводу неудачных попыток в борьбе с коррупцией и влиянием олигархов.

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

"В отчете об оценке состояния выполнения Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной, парламент приветствует достижения Украины в выполнении обязательств по настоящему Соглашению, в частности, в области сельского хозяйства, энергетики, банковского сектора, реформ децентрализации, цифровой экономики, окружающей среды и избирательных процедур", - говорится в заявлении.

При этом в Европарламенте заявили о необходимости провести ряд реформ, в частности, обратить внимание на судебную власть. Также в ЕП критикуют попытки властей осуществить политическое давление на независимые экономические институты и исполнительные органы, такие как Национальный банк Украины. Также в Европарламенте призывает власти Украины к деолигархизации страны.

"Депутаты Европарламента также глубоко обеспокоены тем, что, вероятно, заинтересованные лица пытаются подорвать достижения страны в борьбе с коррупцией и общие демократические реформы. Некоторые украинские олигархи, в частности, пытаются вернуть себе политическую власть, что ослабило большинство в Верховной Раде, ориентированное на реформы", - добавили в ЕП.

В Европарламенте также осуждают нарушения прав человека и основных свобод, таких как свобода выражения взглядов, религии или убеждений и объединений, со стороны оккупационных войск в Крыму и на Донбассе.

"Для лучшего решения таких нарушений евродепутаты призывают Европейскую службу внешних действий и Комиссию быстро ввести в действие глобальный режим санкций по правам человека, при этом уделяя особое внимание ситуации на временно оккупированных территориях Украины в Крыму и в части Донецкой и Луганской областей", - добавили в пресс-службе ЕП.

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