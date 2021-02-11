Причиной гибели 185 редких журавлей, внесенных в Красную книгу, в заповеднике "Аскания-Нова", который расположен в Херсонской области, стало отравление.

Об этом пишет UAnimals на своей странице в Facebook.

"При исследовании биологического материала и образцов зерна, которые были отобраны с целью исключения или подтверждения гибели птиц в результате отравления, было установлено: образцы зерна токсичны, а птицы погибли от отека легких вследствие интоксикации организма неидентифицированным веществом антикоагулянтного действия", - заявили эксперты Экоинспекции.

Напомним, ранее одной из версий следователей было то, что журавли могли питаться зерном, обработанным химикатами, которое посеяно фермерами на окружающих полях для борьбы с грызунами.

Также мы рассказывали, как ранее в Киеве неизвестные отравили 20 редких фазанов, журавлей и павлинов.