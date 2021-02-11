В Польше сообщили о задержании на границе самой многочисленной за последние годы группы людей с поддельными документами. В течение нескольких дней границу через пункт пропуска "Медыка" пытались пересечь более ста украинцев и молдован с фальшивыми разрешениями на работу в стране.

Об этом сообщает "Польское радио".

Подделками хотели воспользоваться граждане Молдовы и Украины, которые пересекали границу на основании биометрических паспортов.

"Кроме этого, они представили дополнительные документы с информацией об условиях и местах трудоустройства в Польше", - сообщила майор Эльжбета Пикор, спикер Бескидского отдела пограничной службы.

Пограничники проверили предоставленные иностранцами заявления о поручении разрешений на работу. Оказалось, что они являются подделкой. Украинцы и молдоване таким образом пытались попасть в страны ЕС.

"Поскольку целью их приезда была работа в Польше, они также показали заявления о получении разрешений. Проверка показала, что заявления были полностью поддельные. На основе этих документов они должны были работать обслуживающим персоналом в гостиницах и работниками складов в окрестностях Лодзи и на западе Польши. Иностранцы признались в использовании поддельных документов, утверждая, что это для них был пропуск на въезд в страны Европейского Союза ", - сказала Пикор.

Иностранцы добровольно согласились на наказание в виде шести месяцев лишения свободы с двухлетним испытательным сроком. Пограничники вернули их в Украину.

Напомним, "Страна" писала о том, что изменилось для украинских заробитчан в 2021 году.

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