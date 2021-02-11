В Иране опровергают, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предлагал скрыть причины крушения самолета МАУ под Тегераном.

Об этом со ссылкой на официального представителя иранского МИД Саида Хатибзаде пишет "РИА Новости".

Так в МИД страны прокомментировали публикацию телеканала CBC о том, что правительство и службы безопасности Канады изучают аудиозапись, на которой, как предполагается, Зариф говорит, что правду о причине крушения самолета нельзя раскрывать в интересах безопасности.

"Утверждения в этой статье неверны и недостоверны. Многие слова, приписанные Зарифу, в корне не соответствуют его высказываниям, имеющиеся же утверждения о наличии этой записи не соответствуют действительности", - сказал Хатибзаде.

В иранском МИД призвали власти Канады не распространять слухи, чтобы не усиливать горе родственников погибших в авиакатастрофе. По словам Хатибзаде, сейчас завершается подготовка технического отчета, при работе над которым Канада может высказывать свои соображения о катастрофе.

Напомним, Офис генерального прокурора Украины уже обратился в Канаду для получение аудиофайла, который может свидетельствовать об умышленном факте катастрофы украинского самолета в Иране.

Также мы писали о том, как идет ее расследование катастрофы под Тегераном и почему семьям жертв крушения не платят компенсации.