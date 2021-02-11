Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал расследование Национального антикоррупционного бюро Украины о возможных закупках Минздравом китайской вакцины от коронавируса Sinovac по завышенной цене.

По его словам, правительство ведет прозрачную политику по закупке таких препаратов.

Об этом глава украинского МОЗ заявил в эфире канала "Украина 24".

"Чтобы что-то думать, надо понимать, что именно они расследуют. Я могу опираться только на те заявления, которые были от правоохранительных органов. Поэтому у них это надо спрашивать. Я могу только сказать, что мы ведем прозрачную политику, и любые контракты, заключаемые для обеспечения Украины вакциной, заключаются абсолютно прозрачно, транспарентно - непосредственно с производителями вакцин. Поэтому больше нечего добавить по закупке вакцин... И понятно, что весь мир находится в той ситуации, когда они покупают те вакцины, где есть возможность напрямую договориться с производителем", - сказал министр.

Также Степанов добавил, что у каждого производителя вакцин устанавливается своя цена на свой препарат.

"Единственное, что могу вам сказать, что те предложения, которые поступали в Минздрав в результате переговоров, - там цены разнятся от 5 долларов до 33,9 долларов за дозу вакцины. Чтобы вы понимали, насколько разные цены у разных производителей", - заключил он.

Напомним, 3 февраля НАБУ начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу при помощи частной фирмы-посредника.

В конце 2020 года государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" заключило с поставщиком ЧАО "Лекхим" договор на поставку 1,9 млн доз китайской вакцины от коронавируса по 504 гривны за дозу препарата.